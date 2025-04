Linkiesta.it - La piazza neutralista di Conte svela il doppio gioco di Schlein

Leggi su Linkiesta.it

In vista della manifestazione di sabato, Giuseppecontinua a dichiarare a giornali e televisioni in termini nettissimi la sua radicale opposizione al piano di riarmo (che per fortuna non si chiama più così, ma ormai il danno è fatto) predisposto da Ursula von der Leyen e votato da tutte le principali famiglie politiche europee. È noto che Ellyavrebbe voluto che nel Parlamento europeo anche il Partito democratico, come il Movimento 5 stelle, votasse addirittura contro, in coerenza con quanto da lei stessa dichiarato sin dall’inizio su un piano che a suo giudizio andava «nella direzione sbagliata». Cioè l’esatto opposto di quanto sostenuto dai socialisti europei, secondo i quali, con tutti i limiti e i difetti da correggere, era comunque un primo e importante passo nella direzione giusta.