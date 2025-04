Ilfattoquotidiano.it - “Moana Pozzi è stata giudicata da ipocriti che nascondevano la pornografia sotto il tappeto. Studiare salverà il pianeta e noi stessi”: il ritorno dei Baustelle

Si intitola “El Galactico” il nuovo album dei, in uscita il 4 aprile, che segna ildi Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, dopo l’ultimo progetto discografico “Elvis” pubblicato nel 2023. Le sonorità sono tutte blues, soul, rock and roll e boogie.“Una notte, tornando a casa in macchina, – ha raccontato Bianconi – vagando a vuoto da qualche parte in fondo a via Padova, la mia attenzione venne attirata da una luce rossa e da un’insegna. Milano sembrava tutta buia, pareva che ci fosse stato un blackout, e quelle luci apparivano magicamente come le uniche rimaste accese. Accostai, c’erano dei ragazzi fuori a bere e a parlare, in piedi. L’insegna diceva: El Galactico. Il titolo è arrivato con la visione di quel faro nella notte, un bar che poteva stare benissimo a Los Angeles e che soprattutto poteva fare da riassunto all’idea sonica che avevamo in mente”.