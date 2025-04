Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 2 aprile

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Scontri con le autorità. Siete come un vulcano pronto a esplodere, voi dovete seguire un'affermazione, una passione. Non assumetevi però compiti che richiedono più energie di quelle che possedete, Marte è sempre in posizione critica. Le operazioni finanziarie invece sono favorite dalla Luna anche oggi vicina a Giove in Gemelli, saprete farvi valere quando è necessario. Amore: il mio desiderio audace è quello di baciare l'aria che ti ha baciato, messaggio del romantico Nettuno. Toro Sbocciano idee sorprendenti, è iniziata la febbre dell''oro che vi porterà sempre più lontano, i vostri pensieri vanno in direzione delle questioni finanziarie.