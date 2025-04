Iltempo.it - Di Pietro difende Le Pen: “Se questo è il reato arrestateci tutti. È allucinante”

Leggi su Iltempo.it

«Se Marine Le Pen è stata condannata per i motivi che ho letto allora siamocolpevoli, allora»: Antonio Di, il simbolo di mani pulite è quasi sgomento per quanto è avvenuto in Francia. In una Montecitorio in cui la sentenza ha fatto scalpore e ha riproposto le ombre di una giustizia che interferisce con la politica al punto da far tornare la nostalgia per l'immunità parlamentare, l'ex magistrato più famoso d'Italia non nasconde per usare un eufemismo le sue perplessità. «La storia dell'ineleggibilità decisa con il primo grado di giudizio - spiega - è. E poi per cosa?! Io sono stato parlamentare europeo ed è impossibile tracciare un confine sul lavoro che chiedi di fare ai tuoi collaboratori per il parlamento di Bruxelles e quello per l'attività politica nel Paese di provenienza.