Milan Inter, ancora un dubbio in difesa per in Inzaghi? Le probabili scelte

di Redazioneuninper in? Lein vista del derby di questa sera contro i rossoneriCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sullediper il derby di Coppa Italia traed, in programma questa sera a San Siro. Ecco le ultime indiscrezioni:LE ULTIME IN VISTA DEL DERBY- «ha scelto Carlos Augusto a sinistra con Dimarco in panchina, ma la sorpresa è il possibile rientro di De Vrij dall’inizio dopo un solo allenamento vero post infortunio.sceglierà solo oggi dopo la rifinitura: il ruolo di centrale diè l’unico vero. In panchina, invece, si aggregherà il baby attaccante Matteo Lavelli: curiosa storia la sua, è sbarcato nella notte dalla Turchia e ieri ha giocato 15’ negli sfortunati ottavi di Youth League persi dall’di Zanchetta 1-0 in casa del Trabzonspor (c’erano 40.