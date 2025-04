Sport.quotidiano.net - Rainbow stagione da sogno. Promozione a colpo sicuro. Le protagoniste del trionfo

Spezia in festa guardando al futuro. Lain Serie C femminile è infatti una delle tappe di un percorso che il presidente Ghinolfi e il dg Mucciarelli cercheranno di sviluppare al meglio nei prossimi anni. Un volo partito due anni fa con ladalla Prima Divisione. E ora un’altraricca di soddisfazioni costellata solo da vittorie, con laottenuta in largo anticipo. Queste le. Mina Allegretto (centrale). Costanza e affidabilità al servizio della squadra. Glenda Annarelli (schiacciatrice). Il ’pendolarismo’ con Livorno non le impedisce di far pesare la sua tecnica e la sua esperienza. Gaia Bado (schiacciatrice). ’Martello’ dalla potenza che spiazza, arriva da una famiglia di sportivi. Flavia Bencaster (centrale). Figlia di Alessandro Bencaster, bandiera del Sarzana Basket, che non salta una sua gara sin dal ’vivaio’ del Lunezia.