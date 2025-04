Oasport.it - Tiro a segno: Monna e Maldini a caccia del podio alla Coppa del Mondo di Buenos Aires

Dopo il preludio dei Campionati Europei 10 metri, si inizia a fare sul serio neldel. Si sta per alzare il sipario infatti sulla prima tappa del circuito didel, in scena in Argentina, precisamente al poligono didall’1 all’11 aprile, a cui seguirà senza soluzione di continuità un secondo appuntamento in Perù. L’Italia si presenterà in terra sudamericana con un contingente ridotto, ma di estrema qualità. Nella pistola saranno infatti della partita le due stelle olimpiche Federico Niloe Paolo, rispettivamente argento e bronzo a Parigi 2024 per ciò che concerne la pistola ad aria compressa 10 m, mentre Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti prenderanno parte nel contest di pistola automatica 25 m. Si tratterà, di fatto, del primo vero grande confronto a livello intercontinentale.