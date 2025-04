Pallet Epal | il magazzino tra sostenibilità e innovazione

Leggi su Ildenaro.it

Laè uno degli elementi che dovrebbe contraddistinguere sempre di più la logistica contemporanea, complice l’impatto notevole del settore sull’ambiente e la forte presenza – trasversale e non sempre adeguatamente percepita – da parte degli utenti.C’è però da dire che le aziende si stanno impegnando non poco sotto questo punto di vista, a fronte da un lato dell’ottimizzazione dei processi, e dall’altro della ricerca di soluzioni predisposte all’insegna del riuso e del riciclo.Tra queste, una delle più interessanti è rappresentata dai, particolarmente impiegati all’interno dei magazzini, dove sono considerati l’opzione preferenziale per quanto concerne la movimentazione delle pedane, in Italia e persino in Europa.Nell’articolo che vi apprestate a leggere potrete trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo tipo di soluzioni, in grado di coniugare rispetto per l’ambiente, performance e