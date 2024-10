Iltempo.it - "Temporali autorigeneranti": quando e dove è atteso il peggioramento

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un "deciso" ènei prossimi giorni. Dopo una breve battuta d'arresto, il maltempo potrebbe presto tornare a dominare le previsioni meteo. Tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, "una perturbazione atlantica sospinta da una saccatura attualmente collocata sulla Penisola Iberica" contribuirà a mettere a rischio nubifragi e allagamenti al Centro-Nord. Massima attenzione sarà necessaria soprattutto in Liguria, "a causa della convergenza di venti si potrebbero innescare dei pericolosiin grado di scaricare al suolo fino a 300 mm di pioggia in poche ore", lo anticipa il team de ilmeteo.it in uno degli ultimi articoli pubblicati sul sito. Il maltempo, poi, si estenderà anche al resto della Penisola "a causa della formazione di un vortice ciclonico sui nostri mari".