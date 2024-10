Sporting Arechi, alle ragazze di mister Gaeta non bastano cuore e grinta per evitare il ko (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il risultato sfavorevole nella gara casalinga contro il Real Flegreo, terminata 1-3, le ragazze dello Sporting Arechi di Pellezzano non hanno perso la fiducia e lo spirito combattivo. Sotto la guida di mister Alfonso Gaeta, la squadra ha dimostrato grande determinazione e segnali di crescita che fanno ben sperare per il futuro. La partita, svoltasi presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano (Pellezzano), ha visto il padrone di casa lottare con tenacia per riscattare il risultato. In un clima di entusiasmo e con un folto pubblico a sostegno, le atlete dello Sporting Arechi hanno creato diverse occasioni da gol, con il punto di Francesca Amato che ha riacceso le speranze. Tuttavia, la sorte non è stata favorevole, con un legno colpito e diverse possibilità mancate. Nonostante la sconfitta, il morale della squadra è rimasto alto. Anteprima24.it - Sporting Arechi, alle ragazze di mister Gaeta non bastano cuore e grinta per evitare il ko Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il risultato sfavorevole nella gara casalinga contro il Real Flegreo, terminata 1-3, ledellodi Pellezzano non hanno perso la fiducia e lo spirito combattivo. Sotto la guida diAlfonso, la squadra ha dimostrato grande determinazione e segnali di crescita che fanno ben sperare per il futuro. La partita, svoltasi presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano (Pellezzano), ha visto il padrone di casa lottare con tenacia per riscattare il risultato. In un clima di entusiasmo e con un folto pubblico a sostegno, le atlete dellohanno creato diverse occasioni da gol, con il punto di Francesca Amato che ha riacceso le speranze. Tuttavia, la sorte non è stata favorevole, con un legno colpito e diverse possibilità mancate. Nonostante la sconfitta, il morale della squadra è rimasto alto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo Sporting Arechi pronto per il debutto casalingo contro il Real Flegreo - La formazione locale, galvanizzata dalla vittoria all’esordio, cercherà di proseguire la sua marcia in campionato, mentre il Real Flegreo farà di tutto per strappare i primi tre punti della stagione. Tifare le ragazze della Sporting Arechi significa anche sostenere un progetto che ha il cuore nel comune di Pellezzano. (Anteprima24.it)

Calcio a 5 - buona la prima per lo Sporting Arechi di Pellezzano : 4-3 in trasferta contro la Polisportiva Torelli dei Lombardi - it. M. Il successo di domenica rappresenta un passo fondamentale all’interno del progetto “F. La preparazione della squadra, che dura ormai da più di un mese, è stata fondamentale per affrontare con successo il primo impegno in campionato. Questo progetto, che offre attività sportive ed extrasportive gratuite per giovani dai 14 ai 34 anni nel territorio comunale di Pellezzano, mira a favorire ... (Anteprima24.it)