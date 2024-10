Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 ottobre: caldo e sole, ma in arrivo forte maltempo (Di martedì 15 ottobre 2024) oggi sole e caldo, ma è in arrivo sull'Italia e sulla Capitale una forte ondata di maltempo, che porterà piogge e un crollo delle temperature a partire da giovedì (per quanto riguarda il Nord Italia) e venerdì per quanto riguarda il Lazio. Fanpage.it - Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 ottobre: caldo e sole, ma in arrivo forte maltempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024), ma è insull'Italia e sulla Capitale unaondata di, che porterà piogge e un crollo delle temperature a partire da giovedì (per quanto riguarda il Nord Italia) e venerdì per quanto riguarda il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo - l'ottobrata porta sole e caldo sull'Italia - ma durerà poco : quando tornano pioggia e maltempo - Le previsioni meteo per la nuova settimana ci avvertono di un cambio di tendenza. L'ottobrata che in questi giorni sta portando sole e temperature miti (in alcuni casi anche sopra la media)... (Leggo.it)

Nuova settimana dal tempo stabile sul Barese : sole e caldo in aumento - anticiclone africano protagonista - Sole e caldo in aumento. Prosegue l'ottobrata sulla Puglia e sul Barese, con la nuova settimana che sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e temperature sopra la media del periodo. "L'anticiclone africano - spiega Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com - è in fase di rimonta sul... (Baritoday.it)

L'Anticiclone africano porta sole e caldo : arriva l'ottobrata (durerà giorni). Temperature vicine ai 30 gradi. Le previsioni meteo in Puglia - Sole e caldo in questo fine settimana grazie al rinforzo dell'anticiclone africano. Su le temperature fino a 30 gradi. Dopo una forte perturbazione che ha colpito l'Italia, tra venerdì... (Quotidianodipuglia.it)