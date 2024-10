Oltre 300 mila euro per valorizzare i parchi lecchesi (Di martedì 15 ottobre 2024) Soldi per i parchi. È stata infatti approvata dalla giunta regionale la delibera che stabilisce i criteri e il piano di riparto per l’assegnazione dei contributi regionali di 2 milioni di euro ai 23 enti gestori dei parchi regionali per il finanziamento dei programmi triennali di manutenzione Leccotoday.it - Oltre 300 mila euro per valorizzare i parchi lecchesi Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Soldi per i. È stata infatti approvata dalla giunta regionale la delibera che stabilisce i criteri e il piano di riparto per l’assegnazione dei contributi regionali di 2 milioni diai 23 enti gestori deiregionali per il finanziamento dei programmi triennali di manutenzione

