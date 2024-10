Neonati morti, il giudice del riesame si è riservato di decidere sul carcere per Chiara Petrolini (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle prossime ore verrà comunicata la scelta: se confermare o meno i domiciliari per la ragazza che non era presente in aula Repubblica.it - Neonati morti, il giudice del riesame si è riservato di decidere sul carcere per Chiara Petrolini Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle prossime ore verrà comunicata la scelta: se confermare o meno i domiciliari per la ragazza che non era presente in aula

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati morti a Parma - procuratore D'Avino : “Fatto scabroso ma rispetto per l’indagata” - Il magistrato: “È un fatto che tocca le coscienze. Cerco però di scindere la ricerca della verità dal rispetto della persona”. (Parma.repubblica.it)

Chiara Petrolini in silenzio davanti al gip sui neonati morti : si è avvalsa della facoltà di non rispondere - Convocata dalla Procura di Parma per un altro interrogatorio, Chiara Petrolini si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La 21enne resta indagata per omicidio dopo il ritrovamento dei due neonati morti. (Notizie.virgilio.it)

Roberta Bruzzone su Chiara Petrolini : "Lucida e cattiva". L'idea della criminologa sui neonati morti a Parma - Le dure parole della criminologa Roberta Bruzzone su Chiara Petrolini e la vicenda dei neonati morti a Traversetolo (Parma): “È una manipolatrice”. (Notizie.virgilio.it)