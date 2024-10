Michele Bravi e Fiorella Mannoia, sorpresa al Sistina: "Se avessi avuto un figlio...". La dedica | GUARDA (Di martedì 15 ottobre 2024) "Mi sarebbe piaciuto, se avessi avuto un figlio, avere un figlio come te". Fiorella Mannoia, maestra della parola e sempre attenta ad aderire a un tempo che cambia, ha omaggiato così Michele Bravi al Teatro Sistina di Roma. Il cantautore ha concluso nella Capitale il tour "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi", che nasce dal desiderio di capire che cos'è la poesia e perché spunta fuori. Sulle note di "Maneggiami con cura", un pezzo che ribadisce "l'unicità di tutti", e con la complicità di un quartetto d'archi, una batteria e un pianoforte, la cantante romana ha raggiunto il centro del palco e il pubblico, ancora timido, è esploso in un sentito applauso. Poi è stata la volta di "In viaggio", un brano in cui Fiorella ha racchiuso "tutte le raccomandazioni" che farebbe a "una figlia immaginaria" prima di lasciarle la mano e vederla correre nel mondo. Iltempo.it - Michele Bravi e Fiorella Mannoia, sorpresa al Sistina: "Se avessi avuto un figlio...". La dedica | GUARDA Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Mi sarebbe piaciuto, seun, avere uncome te"., maestra della parola e sempre attenta ad aderire a un tempo che cambia, ha omaggiato cosìal Teatrodi Roma. Il cantautore ha concluso nella Capitale il tour "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi", che nasce dal desiderio di capire che cos'è la poesia e perché spunta fuori. Sulle note di "Maneggiami con cura", un pezzo che ribadisce "l'unicità di tutti", e con la complicità di un quartetto d'archi, una batteria e un pianoforte, la cantante romana ha raggiunto il centro del palco e il pubblico, ancora timido, è esploso in un sentito applauso. Poi è stata la volta di "In viaggio", un brano in cuiha racchiuso "tutte le raccomandazioni" che farebbe a "una figlia immaginaria" prima di lasciarle la mano e vederla correre nel mondo.

