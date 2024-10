Mbappé “indagato per stupro e violenza sessuale in Svezia”, lo staff del calciatore: “Accuse false e diffamatorie” (Di martedì 15 ottobre 2024) Kylian Mbappé "indagato per stupro e violenza sessuale in Svezia". La notizia rimbalza dal Paese scandinavo e ruota attorno al calciatore del Real Madrid. Il fuoriclasse francese, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato protagonista dei due reati lo scorso giovedì in centro a Stoccolma. La notizia è Ilgiornaleditalia.it - Mbappé “indagato per stupro e violenza sessuale in Svezia”, lo staff del calciatore: “Accuse false e diffamatorie” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Kylianperin". La notizia rimbalza dal Paese scandinavo e ruota attorno aldel Real Madrid. Il fuoriclasse francese, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato protagonista dei due reati lo scorso giovedì in centro a Stoccolma. La notizia è

Mbappè nei guai - aperta in Svezia indagine per stupro - “Aftonbladet”, che ieri lunedì aveva rivelato l’apertura di un’indagine senza collegarla al fuoriclasse del Real Madrid, ha pubblicato in mattinata un articolo in cui si sostiene che il capitano della Francia sarebbe il presunto autore del reato, avvenuto presumibilmente giovedì in un albergo del centro della capitale svedese. (Unlimitednews.it)

Mbappé accusato di stupro in Svezia : la sua reazione - Poi il trasferimento in hotel dove sarebbe avvenuta la violenza. «In questo momento, sta uscendo ovunque, non importa come, ma dovete distinguere il vero dal falso. . Eppure ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa… Faccio un passo indietro, ma non è una cosa positiva per la squadra francese». (361magazine.com)

“Mbappé accusato di stupro? Brutta notizia per la nazionale - ma bisogna distinguere il vero dal falso” : Deschamps ora è preoccupato - Ora, l’inchiesta per una denuncia di stupro è stata aperta. Questo il commento di Didier Deschamps, ct della nazionale francese, circa le notizie che arrivano da Stoccolma sull’accusa per stupro di Kylian Mbappè, per cui è stata aperta un’inchiesta da parte della giustizia svedese (ma senza che venga specificato il suo nome). (Ilfattoquotidiano.it)