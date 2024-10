Manovra, Meloni: “Come promesso non ci saranno nuove tasse” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi, in consiglio dei ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione". Così su X Giorgia Meloni, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle misure del governo per la Manovra 2024-2025. "Come Manovra, Meloni: “Come promesso non ci saranno nuove tasse” L'Identità. Lidentita.it - Manovra, Meloni: “Come promesso non ci saranno nuove tasse” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi, in consiglio dei ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione". Così su X Giorgia, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle misure del governo per la2024-2025. ": “non ci” L'Identità.

