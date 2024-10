Biccy.it - Lorenzo e Iago, scoppia la lite: “Buffone, pagliaccio, non hai figli”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Subito dopo la puntata di ieri del Grande Fratello èta unain giardino.Spolverato e l’è presa con Javier Martinez per la motivazione con la quale l’ha nominato: “Il fatto uno mi nomini non è un problema, ma il motivo è importante. Mi completa un po’ la persona, per come la vivo io. La motivazione quando voi la date una persona che avete nominata ha il diritto di chiedere il motivo? Io me lo chiedo e dico come mai. La tua Javier mi dispiace, ma a me sembra molto ridicola. Tra me e te c’è stata una lontananza in meno di 24 ore?” Nella discussione è intervenutoGarcia: “Tu ti scaldi e non è educazione. Qui siamo in una convivenza e posso intervenire. E poi sei tu che intervieni sempre per essere al centro della conversazione”.