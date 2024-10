Le malattie nella sanità. Una crescita del 22% (Di martedì 15 ottobre 2024) Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in particolare nel settore della sanità: gli ultimi dati dell’Inail sottolineano che l’incidenza di malattie e infortuni nel settore sanitario è cresciuta negli ultimi mesi del 22, 1 %. Daniele Soddu segretario provinciale Fials traccia il quadro alla Nazione "Il dato fornito dall’Inali a livello nazionale rappresenta anche secondo l’analisi del nostro sindacato la situazione regionale e provinciale. Anche il nostro sindacato ha verificato che nello ultimo anno sono aumentati gli infortuni e le malattie professionali nell’ambito sanitario". Cosa sta accadendo? "Sono aumentate le aggressioni dei cittadini nei confronti del personale sanitario e sono aumentate le aggressioni dei pazienti al personale nei reparti che sono considerati a rischio. Lanazione.it - Le malattie nella sanità. Una crescita del 22% Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in particolare nel settore della: gli ultimi dati dell’Inail sottolineano che l’incidenza die infortuni nel settore sanitario è cresciuta negli ultimi mesi del 22, 1 %. Daniele Soddu segretario provinciale Fials traccia il quadro alla Nazione "Il dato fornito dall’Inali a livello nazionale rappresenta anche secondo l’analisi del nostro sindacato la situazione regionale e provinciale. Anche il nostro sindacato ha verificato che nello ultimo anno sono aumentati gli infortuni e leprofessionali nell’ambito sanitario". Cosa sta accadendo? "Sono aumentate le aggressioni dei cittadini nei confronti del personale sanitario e sono aumentate le aggressioni dei pazienti al personale nei reparti che sono considerati a rischio.

