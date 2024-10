Ilnapolista.it - Il City sta già pensando al sostituto di Guardiola, in pole c’è Amorim dello Sporting (Guardian)

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il Manchesterpunta al tecnicoLisbona Rubense Pepdovesse andare via. Per sostituireal, inc’è RubenScrive il: Il Manchestersta considerando fortemente l’allenatore, Rúbenha detto lo scorso fine settimana che “tutto può accadere” in termini sul suo futuro.è considerato uno dei migliori giovani allenatori in Europa e in più Hugo Viana, che diventerà il prossimo ds del, nutre di una forte stima per lui. Il tecnicosarà inper sostituire, qualora dovesse lasciare il club. Lo scorso anno lo seguiva il Liverpool per il post-Klopp, ma hanno poi optato per Slot. Più recentemente, il West Ham lo stava sondando, ma non era stato raggiunto nessun accordo.