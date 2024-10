Latuafonte.com - Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi: i più votati il 21/10

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 11:45 pm by Redazione Alfonso Signorini, nell’ottava puntata, ha aperto un nuovo televoto dele iniziano così i. Chi sono i due concorrenti piùnell’ultima ora? Nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024, due tra Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi riceveranno l’immunità dalle prossime nomination. Dunque, nella nona puntata non ci sarà un altro eliminato dopo Michael Castorino. Intanto, le percentuali deiindicano chi sarebbero, attualmente, i gieffini al televoto piùdai telespettatori. GF 18ultima ora: Shaila vs Lorenzo Leggi anche: GF, bufera Franchi: tristi frasi su Mariavittoria. Shaila-Javier notte di fuoco Leggi anche: GF: Yulia smaschera Lorenzo, la tattica.