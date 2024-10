Furgone prende fuoco vicino Merano: illeso l’autista, il mezzo divorato dalle fiamme (Di martedì 15 ottobre 2024) Grave incidente poco prima delle 17 di oggi, martedì 15 ottobre: un Furgone è andato in fiamme sulla strada che collega Merano a Scena, in Trentino Alto-Adige. l’autista è riuscito a scappare in tempo dal mezzo, mettendosi in salvo subito prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo: l’incendio ha avuto origine nel comparto del motore del Furgone e si è diffuso rapidamente a tutta la struttura.Leggi anche: Eleonora Giorgi e il cancro: “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo” Quando i vigili del fuoco volontari di Obermais sono giunti sul posto, la parte anteriore del Furgone era già incandescente. Grazie all’intervento pronto di 14 membri della squadra, supportati da un camion specializzato e un’autobotte, le fiamme sono state rapidamente spente, prevenendo ulteriori danni. Thesocialpost.it - Furgone prende fuoco vicino Merano: illeso l’autista, il mezzo divorato dalle fiamme Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Grave incidente poco prima delle 17 di oggi, martedì 15 ottobre: unè andato insulla strada che collegaa Scena, in Trentino Alto-Adige.è riuscito a scappare in tempo dal, mettendosi in salvo subito prima che leavvolgessero completamente il veicolo: l’incendio ha avuto origine nel comparto del motore dele si è diffuso rapidamente a tutta la struttura.Leggi anche: Eleonora Giorgi e il cancro: “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo” Quando i vigili delvolontari di Obermais sono giunti sul posto, la parte anteriore delera già incandescente. Grazie all’intervento pronto di 14 membri della squadra, supportati da un camion specializzato e un’autobotte, lesono state rapidamente spente, prevenendo ulteriori danni.

