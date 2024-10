Donnaup.it - Conservare i salumi in frigo: tutti i consigli per farlo al meglio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Isono una delle eccellenze del territorio, ma come possiamoquesto patrimonio gastronomico al? Sono amati da, grandi e piccini e non possiamo sprecarli! Escludiamo categoricamente il congelamento, anche quando ne acquistiamo in quantità . Il freddo eccessivo li brucia o quasi, ovvero ne compromette le caratteristiche organolettiche. I grassi si ossidano al di sotto di una certa temperatura, di conseguenza il sapore risulta alterato. Forse l’unico salume che potremmo eventualmente congelare è lo speck in tranci, se sottovuoto. Consumiamolo comunque entro 3 mesi. I restanti, e sono di moltissime qualità , vanno conservati inrifero, ma come? Vediamolo insieme!inrifero: ecco come procedere Inon sono un prodotto standard, ma si presentano sotto diverse specie, forme, tagli e qualità .