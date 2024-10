Come sta la ragazza di 19 anni sbalzata per 20 metri dalla sua moto (Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie dall'ospedale Papa Giovanni di Bergamo: la ragazza di 19 anni coinvolta nel brutto incidente di domenica pomeriggio a Cologne è stata ufficialmente dichiarata fuori pericolo. Le sue condizioni restano comunque gravi: è stata già sottoposta a una prima operazione chirurgica e dovrà Bresciatoday.it - Come sta la ragazza di 19 anni sbalzata per 20 metri dalla sua moto Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie dall'ospedale Papa Giovdi Bergamo: ladi 19coinvolta nel brutto incidente di domenica pomeriggio a Cologne è stata ufficialmente dichiarata fuori pericolo. Le sue condizioni restano comunque gravi: è stata già sottoposta a una prima operazione chirurgica e dovrà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a Latina : ragazza di 24 anni muore in circostanze misteriose durante una visita a un amico - Le autorità sanitarie e psicologiche locali sono ora chiamate a promuovere campagne informative, atte a sensibilizzare i giovani riguardo alla salute e alla prevenzione. L’amico, un giovane sportivo, ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha prestato i primi soccorsi, grazie alla sua preparazione nelle manovre di rianimazione. (Gaeta.it)

Compra casa e fa una scoperta raccapricciante : nel freezer c’è il corpo di una ragazza scomparsa 20 anni fa - Purtroppo le informazioni su di lei sono poche e frammentarie e, come ha rivelato lo sceriffo della contea di Mesa ai media locali, la giovane viveva a Grand Junction, in Texas. Acquistare una nuova casa è un bel traguardo che merita sicuramente di essere festeggiato. La macabra scoperta risale allo scorso gennaio, ma è stata rivelata solo adesso dopo che gli esami del dna hanno confermato che ... (Dayitalianews.com)

Sbalzata per più di 20 metri dalla sella : ragazza di 19 anni gravissima in ospedale - La sua moto è finita nel prato dopo l'impatto, e la ragazza in sella è stata sbalzata per più di 20 metri: all'arrivo dei soccorsi era esanime a terra ma poi fortunatamente si è ripresa, anche se le sue condizioni rimangono molto gravi e in serata non era ancora stata dichiarata fuori pericolo... (Bresciatoday.it)