Cina | Jiangsu Li Auto consegna milionesimo veicolo a Changzhou 2

Nanchino, 15 ott – (Xinhua) – Li Xiang, amministratore delegato della casa Automobilistica cinese Li Auto, interviene durante una cerimonia di consegna del suo milionesimo veicolo a Changzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 14 ottobre 2024. Il veicolo della casa e' uscito qui ieri dalla catena di montaggio.

