Cina | coppia di panda si imbarca in aereo verso Stati Uniti

Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Nelle prime ore di questa mattina, una coppia di panda giganti e' partita dalla Cina sud-occidentale alla volta degli Stati Uniti, per trovare la sua nuova casa allo Smithsonian National Zoo di Washington D.C.

