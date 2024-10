Ciclismo su pista, Jonathan Milan, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini le stelle azzurre al Mondiale di Ballerup (Di martedì 15 ottobre 2024) Sta per arrivare il secondo appuntamento per importanza nella stagione internazionale di Ciclismo su pista: dopo le Olimpiadi i fari sono puntati sui Mondiali di Ballerup (Danimarca) in programma dal 16 al 20 ottobre. Alcuni protagonisti mancheranno in casa Italia, ma comunque il livello sarà alto e l’obiettivo sarà quello di migliorare il magro bottino ottenuto lo scorso anno a Glasgow. L’assenza principale per quanto riguarda l’Italia è Filippo Ganna, che ha chiuso in anticipo la stagione dopo la CRO Race e il Gran Piemonte e ha diChiarato di ipotizzare per il futuro un maggior impegno sull’attività su strada rispetto alla pista. L’azzurro quindi non difenderà il titolo Mondiale ottenuto nell’inseguimento individuale. Oasport.it - Ciclismo su pista, Jonathan Milan, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini le stelle azzurre al Mondiale di Ballerup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sta per arrivare il secondo appuntamento per importanza nella stagione internazionale disu: dopo le Olimpiadi i fari sono puntati sui Mondiali di(Danimarca) in programma dal 16 al 20 ottobre. Alcuni protagonisti mancheranno in casa Italia, ma comunque il livello sarà alto e l’obiettivo sarà quello di migliorare il magro bottino ottenuto lo scorso anno a Glasgow. L’assenza principale per quanto riguarda l’Italia è Filippo Ganna, che ha chiuso in anticipo la stagione dopo la CRO Race e il Gran Piemonte e ha dito di ipotizzare per il futuro un maggior impegno sull’attività su strada rispetto alla. L’azzurro quindi non difenderà il titoloottenuto nell’inseguimento individuale.

