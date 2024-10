Bollicinevip.com - Chiara Ferragni riceve un nuovo tapiro e svela: “Io e Fedez? Mai stati una coppia aperta”

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di martedì 15 ottobre 2024)erano una? Arriva la smentita dell’influencernon erano una, le rivelazioni di lei a Striscia la notizia Raggiunta dall’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli,ha ricevuto il suo quintonella puntata andata in onda ieri lunedì 14 ottobre su Canale 5. Staffelli non ha potuto fare a meno di chiedere alla nota influencer alcune informazioni sul ‘pandoro-gate’. Queste le parole di lei: “Perché a me il? Mi hanno rinviata a giudizio? No! Non mi hanno affatto rinviata a giudizio, quindi speriamo dai, non mi porti sfortuna. Però ti ringrazio per il, lo accetto volentieri. Come mai ho viaggiato in un aereo di linea? Io viaggio sempre in aereo di linea. Dimmi una volta in cui ho viaggiato su un jet privato.