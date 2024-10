Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, nuove nomination e sondaggi, chi sarà il prossimo eliminato (Di martedì 15 ottobre 2024) Se ti stai chiedendo chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, lunedì 14 ottobre 2024, devi sapere che l'eliminato è un nip. In nomination c'erano sei persone, ma già dai sondaggi pubblicati prima della puntata si capiva come sarebbe andata. Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera I concorrenti Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, nuove nomination e sondaggi, chi sarà il prossimo eliminato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se ti stai chiedendo chi èdal, lunedì 14 ottobre 2024, devi sapere che l'è un nip. Inc'erano sei persone, ma già daipubblicati prima della puntata si capiva come sarebbe andata. Chi èdalI concorrenti

Grande Fratello 2024 - chi è uscito ieri sera lunedì 14 ottobre? | Video Mediaset - . «Il pubblico ha deciso che tra Amanda e Michael a dover abbandonare per sempre il Grande Fratello è Michael». Ecco le percentuali di voto: Tommaso 33%, Helena 22%, Yulia 21%, Clayton 12%, Amanda 8% e Michael solo il 4%. Ecco i video Mediaset. Infine è il momento del verdetto definitivo con il nome del concorrente eliminato tra Amanda e Michael. (Superguidatv.it)

Grande Fratello 2024 - chi è uscito ieri sera lunedì 7 ottobre? | Video Mediaset - Poi è la volta del verdetto definitivo comunicato da Signorini: «tra Iago, Maria Vittoria e Yulia il preferito del pubblico è Iago. Restano Yulia e Maria Vittoria, tra voi due il pubblico ha preferito Maria Vittoria». Clayton il pubblico non ti ha salvato». . Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni. (Superguidatv.it)

Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera - eliminato e nuove nomination - colpo di scena per Enzo Paolo Turchi - Scopriamo chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, lunedì 7 ottobre 2024, e vediamo come sono andate le nomination. In studio Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in qualità di opinionist . Durante la puntata c'è stato un colpo di scena per Enzo Paolo Turchi. (Ilgiornaleditalia.it)