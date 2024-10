Nonsolo.tv - Chi è Chiamamifaro, protagonista di Amici e figlia vip? Perché si chiama così? È fidanzata?

(Di martedì 15 ottobre 2024), concorrente didi, conquista con la sua musica e indipendenza. Scopri chi è Angelica Gori. Angelica Gori, in arte, è tra le protagoniste di. Classe 2000, èdel sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e della giornalista Cristina Parodi. Con il suo talento musicale, si è guadagnata il rispetto del pubblico e degli addetti ai lavori. Nonostante il suo background familiare, Angelica ha sempre voluto costruirsi una carriera musicale indipendente, senza sfruttare la notorietà dei suoi genitori. Il suo percorso artistico è cominciato nel 2020, anno in cui ha lanciato il suo primo singolo, Pasta rossa, raggiungendo subito un notevole successo sulle piattaforme di streaming. In seguito diversi video sono stati pubblicati sul suo canale YouTube VEVO, con risultati assolutamente positivi (alcuni video superano le 100.