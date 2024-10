Calci: torna la sagra della Castagna (Di martedì 15 ottobre 2024) Calci 15 ottobre 2024- Sabato 19 e domenica 20 Ottobre 2024 torna la sagra della Castagna di Calci, giunta alla 39esima edizione, grazie all’impegno dell’omonimo comitato e al sostegno dell’amministrazione comunale. Gli spazi gastornomici saranno allestiti come di consueto nel Parco Sandro Pertini, a fianco del palazzo comunale, dove sarà possibile gustare le frittelle dolci, i necci con la ricotta, il Castagnaccio, le castagne arrostite e i tipici “bartalucci” (pasta fritta), serviti soli o farciti con salsiccia o crema di nocciole. Lanazione.it - Calci: torna la sagra della Castagna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024)15 ottobre 2024- Sabato 19 e domenica 20 Ottobre 2024ladi, giunta alla 39esima edizione, grazie all’impegno dell’omonimo comitato e al sostegno dell’amministrazione comunale. Gli spazi gastornomici saranno allestiti come di consueto nel Parco Sandro Pertini, a fianco del palazzo comunale, dove sarà possibile gustare le frittelle dolci, i necci con la ricotta, ilccio, le castagne arrostite e i tipici “bartalucci” (pasta fritta), serviti soli o farciti con salsiccia o crema di nocciole.

