Inter-news.it - Zielinski sempre più nel vivo delle rotazioni di Inzaghi! L’Inter lo aspetta – CdS

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Con il calendario fitto di appuntamenti e partite decisive all’orizzonte, Simonesi prepara a gestire al meglio le energie della sua rosa e inserire gradualmente giocatori importanti come Piotr. Di seguito la notizia riportata questa mattina dal Corriere dello Sport. TANTI IMPEGNI – Con un calendario fitto di impegni, Simonefarà ricorso inevitabilmente al turnover. Tra i protagonisti che potrebbero trovare maggiore spazio c’è Piotr, che, dopo un inizio di stagione segnato da qualche problema fisico ad agosto, sta lentamente ritrovando forma e minuti in campo. Il centrocampista polacco, arrivato in estate, non ha ancora esordito da titolare in Serie A con, ma i segnalisue recenti prestazioni sono incoraggianti., fino a questo momento, ha collezionato 68 minuti complessivi in campionato, distribuiti su quattro apparizioni.