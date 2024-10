Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia di Parma ha arrestato un cittadino italiano poiché gravemente indiziato del reato di Violazione di un provvedimento di divieto di avvicinamento, emesso a suo carico dall’Autorità Giudiziaria di Parma a tutela della moglie.Domenica notte durante l’attività di controllo del Parmatoday.it - Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia di Parma haun cittadino italiano poiché gravemente indiziato del reato dizione di un provvedimento didi, emesso a suo carico dall’Autorità Giudiziaria di Parma a tutela della.Domenica notte durante l’attività di controllo del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagani - viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna : 31enne arrestato - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 13 ottobre, a Pagani (SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 31enne residente a Sant’Egidio del Monte Albino (SA) perché, allo stato delle indagini, avrebbe violato gli obblighi prescritti dalla ... (Zon.it)

Divieto di avvicinamento per tre persone coinvolte in rissa violenta ad Avellino - Le indagini dei Carabinieri hanno rivelato un’aggressione unilaterale legata a dissapori familiari I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione alla misura cautelaredel divieto di avvicinamento alle parti offese emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura della Repubblica a carico di tre persone di Avellino. (Puntomagazine.it)

Latina / Maltrattamenti in famiglia - scatta il divieto di avvicinamento per un 24enne - LATINA – Nel corso del pomeriggio del 10 ottobre, i carabinieri della Stazione di latina, hanno arrestato un ragazzo di 24 anni del posto, in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con dispositivo di controllo elettronico, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, a seguito […] L'articolo Latina / Maltrattamenti ... (Temporeale.info)