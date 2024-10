Chiccheinformatiche.com - Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia | TRUFFA

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Congratulazioni! 4 Ottobre,la suain. In onore del suo 77° anniversario,ha collaborato con Conad per vendere unaquantità di articoli da cucina a soli 2€. Inizia cosi un messaggio che sta circolando in questi giorni su Facebook, si tratta di una, eccovi spiegato cosa non bisogna fare.la suain, attenzione allaÈ importante fare attenzione alle promozioni che sembrano troppo vantaggiose, come la proposta di articolia soli 2€ in collaborazione con Conad. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da fonti affidabili che confermino unadi questo tipo. Se hai ricevuto un’offerta del genere, potrebbe trattarsi di una