Roma, ascensore precipita su un operaio: morto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Una tragedia sul lavoro è avvenuta nel centro di Roma, in via delle Vergini n.18: un operaio è morto dopo il crollo di un ascensore dove stava effettuando la manutenzione, insieme ad altri due operai. La sala operativa del comando di Roma ha inviato sul posto a squadra VF 1/A della Centrale, il nucleo SAF, il carro sollevamenti ed il funzionario di guardia per un intervento di soccorso dei tre operai che stavano facendo una manutenzione straordinaria di un ascensore all’interno di un condominio. Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sull’impianto e sulla la cabina, rimanevano coinvolti accidentalmente, tutti e tre. Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che i tre operai fossero nella tromba dell’ascensore quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Una tragedia sul lavoro è avvenuta nel centro di, in via delle Vergini n.18: undopo il crollo di undove stava effettuando la manutenzione, insieme ad altri due operai. La sala operativa del comando diha inviato sul posto a squadra VF 1/A della Centrale, il nucleo SAF, il carro sollevamenti ed il funzionario di guardia per un intervento di soccorso dei tre operai che stavano facendo una manutenzione straordinaria di unall’interno di un condominio. Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sull’impianto e sulla la cabina, rimanevano coinvolti accidentalmente, tutti e tre. Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che i tre operai fossero nella tromba dell’quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio.

