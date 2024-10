Raspadori fra Napoli e Juventus: identikit ideale per il vice-Vlahovic che vuole Motta. E l'agente non chiude... (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che futuro per Giacomo Raspadori? L`attaccante italiano che resta comunque nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti non sta trovando grande Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che futuro per Giacomo? L`attaccante italiano che resta comunque nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti non sta trovando grande

NM Live – Gara contro l’Empoli non facile per il Napoli. Raspadori - Simeone e Ngonge via a gennaio…? - Senza infortunio avrebbe potuto giocare in nazionale considerando che giocherà Vicario. Maradona va ricordato con affetto. La speranza è che gli azzurri continuino su questa linea senza montarsi la testa per migliorare di partita in partita. Solitamente i calciatori che vengono da campionati esteri hanno bisogno di più tempo per entrare nei meccanismi del nuovo campionato. (Terzotemponapoli.com)

Raspadori - l’agente : «Juventus? Giacomo sta bene a Napoli - anche se Giuntoli lo stima» - Però, a differenza di quella versione, non riesce a lungo a ripartire, appoggiandosi alle sponde del centravanti: Raspadori non può per ovvi motivi svolgere le funzioni di protezione e distribuzione che saranno di Lukaku, ma il gioco sembra già congegnato per avere davanti Big Rom. Non tutti i problemi del Napoli sono risolti, sia chiaro. (Ilnapolista.it)

Pasino : Il Napoli è forte in attacco - con calciatori come Neres - Raspadori o Gilmour - Questo fa sì che i giocatori provenienti dall’Inghilterra, come McTominay, siano abituati a una maggiore intensità e velocità nel gioco. La sfida contro l’Empoli rappresenta un test importante per confermare la crescita della squadra e continuare il percorso verso il successo. Oltre ai titolari, la squadra dispone di valide alternative come David Neres, Giacomo Raspadori e Billy Gilmour, che ... (Terzotemponapoli.com)