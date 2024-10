Quando ai tempi d’oro il Palermo era la "vittima" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fra i 24 precedenti di campionato fra Modena e Palermo (2 di A e 22 di B con 11 successi gialloblù, 7 pareggi e 6 vittorie rosanero, 33 gol dei canarini e 14 delle aquile) diversi sono stati particolarmente significativi. Come il "Cresta day" del 12 dicembre 1937 in B, Quando il Modena si impose 4-0 con un poker di reti di Luigi Cresta, ala proveniente dal Milan, che in gialloblù rimase quel solo campionato con sette reti in tutto. Altro 4-0 sempre il 12 dicembre ma del 1948, questa volta nella massima serie, con goi di Giuliano Giovetti, attaccante originario di Spilamberto che una volta chiuso con il calcio diventò un affermato vignettista e illustratore, Francesco Pernigo, Serafino Romani e Giovan Battista Fabbri, poi allenatore del "Real" Vicenza di Paolo Rossi secondo dietro la Juventus nel 1977-78. Ilrestodelcarlino.it - Quando ai tempi d’oro il Palermo era la "vittima" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fra i 24 precedenti di campionato fra Modena e(2 di A e 22 di B con 11 successi gialloblù, 7 pareggi e 6 vittorie rosanero, 33 gol dei canarini e 14 delle aquile) diversi sono stati particolarmente significativi. Come il "Cresta day" del 12 dicembre 1937 in B,il Modena si impose 4-0 con un poker di reti di Luigi Cresta, ala proveniente dal Milan, che in gialloblù rimase quel solo campionato con sette reti in tutto. Altro 4-0 sempre il 12 dicembre ma del 1948, questa volta nella massima serie, con goi di Giuliano Giovetti, attaccante originario di Spilamberto che una volta chiuso con il calcio diventò un affermato vignettista e illustratore, Francesco Pernigo, Serafino Romani e Giovan Battista Fabbri, poi allenatore del "Real" Vicenza di Paolo Rossi secondo dietro la Juventus nel 1977-78.

