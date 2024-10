.com - Promozione / Inizia il valzer delle panchine: Renzi (Lunano) e Giorgini (Jesina) ai saluti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche altri club stanno valutando attentamente la situazione al proprio interno. Classifica ancora corta ma basta poco per allungare o per staccarsi VALLESINA, 14 ottobre 2024 – Due allenatori saltati nel giro di poco tempo e qualche altro già vicino alla stessa sorte. Questo è il bilancio oltre i risultati e la classifica della 6° giornata dellaGirone A che ha dato il via a undiche ha interessato. La più prestigiosa è senza dubbio quella dei leoncelli, inaspettata. Il comunicato del club del presidente Chiariotti parla di decisione congiunta ma qualche segnale di inizio settimana scorsa, seppur smentito sia dal club che dastesso, aveva fatto emergere un certo malessere tutto interno alla squadra e alla società.