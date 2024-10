Probabili formazioni Roma-Inter | ottava giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ledi, match dell’di. Il fischio d’inizio all’Olimpico è in programma alle 20:45 di domenica 20 ottobre. La squadra di Simone Inzaghi insegue i tre punti esterni, di fronte c’è ladi Juric che vuole ritrovare la vittoria dopo il pareggio di Monza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori per questo big match all’Olimpico.– Da valutare Dybala, che spera nel recupero. Anche El Shaarawy in dubbio. Le Fee è pronto, ma dovrebbe partire dalla panchina.– Darmian in vantaggio su Dumfries. Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Lautaro e Thuram intoccabili in attacco.