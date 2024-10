Paralimpiadi: Ambra Sabatini a Livorno verso Los Angeles 2028 (Di lunedì 14 ottobre 2024) La campionessa azzurra si trasferisce in vista del prossimo appuntamento tra 4 anni ROMA - Ambra Sabatini, la velocista paralimpica che ha fatto sognare l'Italia con il suo oro nei 100 metri T63 ai Giochi di Tokyo 2020 e disperare con lo sfortunato epilogo della gara di Parigi 2024, ha deciso di int Ilgiornaleditalia.it - Paralimpiadi: Ambra Sabatini a Livorno verso Los Angeles 2028 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La campionessa azzurra si trasferisce in vista del prossimo appuntamento tra 4 anni ROMA -, la velocista paralimpica che ha fatto sognare l'Italia con il suo oro nei 100 metri T63 ai Giochi di Tokyo 2020 e disperare con lo sfortunato epilogo della gara di Parigi 2024, ha deciso di int

