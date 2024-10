LIVE Italia-Israele 1-0, Nations League calcio in DIRETTA: Retegui sblocca la partita su rigore! (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Punizione sulla barriera da parte di Israele. 43? Braccio di Calafiori, punizione per Israele. 41? Goooooooooooooooooooool, Retegui, rigore perfetto, Italia-Israele 1-0. 39? rigore confermato, si prepara al tiro l’Italia con Retegui. 37? VAR in corso per stabilire se è dentro o fuori l’area di rigore. 35? calcio DI rigore per l’Italia, fallo di Peretz su Tonali. 33? Lancio di Bastoni per Dimarco, troppo lungo finisce fuori. 31? Fagioli prova ad avanzare il suo raggio d’azione. 29? Italia che torna a spingere in fase offensiva. 27? Manca un pizzico cinismo per arrivare alla rete per la nazionale azzurra. 25? Israele che prova ad alzar il baricentro. 23? Frattesi non controlla in area di rigore. 21? INCREDIBILE ancora Glazer, ferma anche il tiro a botta sicura di Tonali. 19? Massima pressione dell’Italia che sta giocando un grande calcio. Oasport.it - LIVE Italia-Israele 1-0, Nations League calcio in DIRETTA: Retegui sblocca la partita su rigore! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Punizione sulla barriera da parte di. 43? Braccio di Calafiori, punizione per. 41? Goooooooooooooooooooool,perfetto,1-0. 39?confermato, si prepara al tiro l’con. 37? VAR in corso per stabilire se è dentro o fuori l’area di. 35?DIper l’, fallo di Peretz su Tonali. 33? Lancio di Bastoni per Dimarco, troppo lungo finisce fuori. 31? Fagioli prova ad avanzare il suo raggio d’azione. 29?che torna a spingere in fase offensiva. 27? Manca un pizzico cinismo per arrivare alla rete per la nazionale azzurra. 25?che prova ad alzar il baricentro. 23? Frattesi non controlla in area di. 21? INCREDIBILE ancora Glazer, ferma anche il tiro a botta sicura di Tonali. 19? Massima pressione dell’che sta giocando un grande

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Italia-Belgio - la moviola del Cds : Rosso Pellegrini - i criteri per l’espulsione c’erano tutti. Manca un rigore? - Rischio Rigore: l’intervento di Bastoni su Openda Un altro episodio controverso si è verificato al 18’ del secondo tempo, con l’intervento di Bastoni su Openda. La sfida di Nations League tra Italia e Belgio, disputata ieri sera allo stadio Olimpico di Roma, non è di certo passata inosservata non solo per gol di pregevolissima fattura, ma anche per diversi episodi arbitrali che hanno segnato la ... (Napolipiu.com)

Italia-Belgio - Tedesco non cerca alibi per il rigore : “C’era - ma non era facile per l’arbitro” - “Contro dieci italiani a volte è anche più difficile. In possesso seguivamo il piano partita, senza abbiamo subito molto. Sull’uno contro uno abbiamo pressato, ma dall’altra parte avevamo più spazio. Doku giocava a destra su Dimarco, come mai? “Perché volevamo avere di più la palla e nel possesso si era con un 4-3-3. (Calciomercato.it)

Italia-Belgio 2-2 - Adani e Stramaccioni : “Rigore netto - ci è andata bene” - . Nel post-partita anche in RAI hanno giudicato l’episodio, che ha visto l’arbitro assegnare un calcio d’angolo e il VAR confermare la decisione. Secondo me hanno giudicato che la caviglia sinistra di Openda viene toccata dopo che s’è già liberato del pallone, ma ripeto: ci è andata bene”.  “Rivedendo i replay ci è andata bene, la sensazione è che si tratti di un contatto da rigore – ha detto ... (Sportface.it)