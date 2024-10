Ilgiorno.it - La rabbia e il dolore di Rozzano: "Da oggi Manuel è figlio di tutti noi"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ieri sera perMastrapasqua la città si è fermata. Un lungo corteo di cittadini è sceso in piazza per una fiaccolata spontanea nata dai social che ha attraversato la città. Il corteo è partito da piazza Foglia, la sede del Municipio ed è arrivato in via Lillà al civico 13 doveviveva con la famiglia. Qui dopo un lungo applauso la folla ha salutato la mamma, la sorella e il fratello. Un abbraccio collettivo interrotto dall’urlo della folla: "Giustizia per". Una scena surreale con il silenzio interrotto dai soliti fuochi artificiali che ogni sera si sentono esplodere in una delle tante vie del quartiere popolare. La fiaccolata poi ha ripreso la marcia e ha seguito il percorso che Manue ogni giorno faceva per andare a lavorare al mattino e per tornare a casa la sera.