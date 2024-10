Investita in bici da una betoniera: "Pista ciclabile con troppi errori" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sono conclusi tutti gli accertamenti che la Procura ha disposto sulla Pista ciclabile disegnata sull’asfalto, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale in cui ha perso la vita Cristina Scozia, 39 anni, massaggiatrice olistica e personal trainer che ha lasciato una bimba di sei anni. Accertamenti diretti a valutare se la Pista fosse stata progettata tenendo correttamente in considerazione i possibili rischi per chi la percorreva. L’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità, era stato formalmente iscritto nel registro degli indagati dai pm milanesi per omicidio colposo in relazione alla morte della 39enne, travolta da una betoniera all’incrocio tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, facendo emergere il dubbio di una qualche irregolarità. Ilgiorno.it - Investita in bici da una betoniera: "Pista ciclabile con troppi errori" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sono conclusi tutti gli accertamenti che la Procura ha disposto sulladisegnata sull’asfalto, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale in cui ha perso la vita Cristina Scozia, 39 anni, massaggiatrice olistica e personal trainer che ha lasciato una bimba di sei anni. Accertamenti diretti a valutare se lafosse stata progettata tenendo correttamente in considerazione i possibili rischi per chi la percorreva. L’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità, era stato formalmente iscritto nel registro degli indagati dai pm milanesi per omicidio colposo in relazione alla morte della 39enne, travolta da unaall’incrocio tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, facendo emergere il dubbio di una qualche irregolarità.

