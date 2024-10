In nome di Giacomo Puccini. Mostra, concerto e un concorso. Omaggio al papà della Bohème (Di lunedì 14 ottobre 2024) “100Puccini Celebration“, Arcore omaggia Puccini, a 100 anni dalla scomparsa: una Mostra, un concerto e un concorso internazionale di lirica sono stati ideati dalla città che organizza il più grande evento della provincia dedicato al Maestro che agli inizi della carriera visse a Monza, "dove è nato il suo unico figlio, Antonio - ricorda Evy De Marco, assessore alla Cultura e musicologa -. Gli appassionati potranno vedere da vicino documenti eccezionali del giovane compositore ai tempi in cui fu allievo al Conservatorio Verdi di Milano e anche costumi della Scala, oltre a prestiti privati: il collare dell’Ordine della Santissima Annunziata, il mantello di Giuseppe Verdi che fu singolare estimatore dell’esordiente Puccini". Ospite d’onore dell’inaugurazione di “Puccini e la Real Casa: un sodalizio d’arte“, sabato prossimo in Villa Borromeo alle 16. Ilgiorno.it - In nome di Giacomo Puccini. Mostra, concerto e un concorso. Omaggio al papà della Bohème Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “100Celebration“, Arcore omaggia, a 100 anni dalla scomparsa: una, une uninternazionale di lirica sono stati ideati dalla città che organizza il più grande eventoprovincia dedicato al Maestro che agli inizicarriera visse a Monza, "dove è nato il suo unico figlio, Antonio - ricorda Evy De Marco, assessore alla Cultura e musicologa -. Gli appassionati potranno vedere da vicino documenti eccezionali del giovane compositore ai tempi in cui fu allievo al Conservatorio Verdi di Milano e anche costumiScala, oltre a prestiti privati: il collare dell’OrdineSantissima Annunziata, il mantello di Giuseppe Verdi che fu singolare estimatore dell’esordiente". Ospite d’onore dell’inaugurazione di “e la Real Casa: un sodalizio d’arte“, sabato prossimo in Villa Borromeo alle 16.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Museo dei Cappuccini di Genova inaugura la mostra fotografica “I segni delle cicatrici – la bellezza che li attraversa” - . Sabato 14 settembre alle ore 18:15, presso l’Auditorium del Museo dei Cappuccini di Genova, inaugurerà la mostra fotografica “I segni delle cicatrici – la bellezza che li attraversa”, percorso di fotografie e poesia nell’esperienza di san Francesco d’Assisi. . L’inaugurazione vedrà l’intervento. (Genovatoday.it)

Centenario della morte di Giacomo Puccini - concerto e mostra in Provincia - Il Programma dell’evento che si svolgerà in Provincia, prevede giovedì 5 settembre alle ore 17,30 il taglio del nastro della mostra collettiva di pittura dedicata a Giacomo Puccini, e alle sue documentate frequentazioni della Alta Valle del Tevere per partecipare a memorabili battute di caccia. Ad organizzarli sono l’Associazione culturale musicale Puccini and Friends in Valtiberina in ... (Lanazione.it)

Mostra del cinema di Venezia 2024 : una camicia finemente sbottonata per Vittoria Puccini e tutti gli altri look casual delle star - Dall'aeroporto al molo, le stelle approdano in Laguna per 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco tutti i look informali che stanno animando il défilé en plein air. (Vanityfair.it)