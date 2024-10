Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Ottobre: Volare, The Independent, X Factor Daily (Di lunedì 14 ottobre 2024) Guida TV SKY / NOW 13 - 19 Ottobre 2024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 13 Ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Another End. Gael García Bernal, Renate Reinsve (nota per La persona peggiore del mondo) e Bérénice Bejo sono diretti da Piero Messina, regista che ha vinto il Nastro d'Argento 2024 per il miglior soggetto. Il film, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024, esplora il tema del distacco. Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Ottobre: Volare, The Independent, X Factor Daily Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)TV SKY / NOW 13 - 192024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 13, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Another End. Gael García Bernal, Renate Reinsve (nota per La persona peggiore del mondo) e Bérénice Bejo sono diretti da Piero Messina, regista che ha vinto il Nastro d'Argento 2024 per il miglior soggetto. Il film, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024, esplora il tema del distacco.

