Covid, l'appello di Bassetti: "Disobbedienza civile contro obbligo tamponi in ospedale" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se nel 2020 c'era un'emergenza pandemica in atto con un nemico sconosciuto e subdolo, e senza un vaccino, nel 2024 le cose fortunatamente sono cambiate: anche per questo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, si scaglia contro gli

L'appello dei medici - vaccinatevi contro influenza e Covid. Gli igienisti della Siti - parte la campagna in tutta Italia - Un invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla campagna vaccinale, affidandosi ai consigli dei professionisti sanitari di fiducia per proteggere non solo se stessi, ma anche i propri cari e l’intera comunità. A lanciarlo è la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) nel mese di ottobre che l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. (Gazzettadelsud.it)

L’appello dei primari : "Grave polmonite da Covid - erano anni che non si vedeva. Ma le emergenze sono altre" - Si tratta di un ultrasettantenne residente nel territorio anconetano arrivato in ospedale per un’altra patologia e poi aggravatosi proprio a causa della polmonite interstiziale, una forma molto simile a quelle che erano purtroppo molto frequenti nel 2020 e nel 2021: "Erano mesi, se non anni che non vedevamo un caso di polmonite da Covid così grave – spiega il direttore della clinica di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Covid - neonati ad alto rischio : “Se sei incinta vaccinati” - l’appello - E "se sei un operatore sanitario, raccomanda alle tue pazienti in gravidanza di vaccinarsi con […]. Studio dei Cdc Usa: negli under 6 mesi tassi di ricovero record e 1 ospedalizzato su 5 finisce in terapia intensiva "Se sei incinta, fai il vaccino Covid-19 raccomandato per proteggere te stessa e il tuo bambino dal Covid grave". (Sbircialanotizia.it)