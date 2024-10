Liberoquotidiano.it - Amadeus, propongo che la Corrida torni anche in radio su RTL102.5

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è senza freni. Un fiume in piena su.5. Fa tremare tutti. E annuncia che laarriveràin, su.5. "Da bambino ascoltavo ladi Corrado alla. Ora io la riprendo sul Nove da lunedì 4 novembre, ma con Lorenzo Suraci (patron di 102.5) abbiamo avuto un'idea: perché non la trasmettiamoin diretta su 102.5? Questa è la proposta che faccio a Warner Bros Discovery"., ospite alla, lancia la sua idea. "Laper me è un programma che appartiene alla storia della televisione, in particolare di quella generalista. Portarlo sul Nove è un triplo salto mortale. L'idea di riprenderlo ce l'avevo già da 3-4 anni", ha aggiunto. Laprenderà il via il 4 novembre per otto lunedì", annuncia. Poi parla dell'arrivo alla Nove.