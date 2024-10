Oasport.it - Adriano Panatta valuta Jannik Sinner: “Trita gli avversari con il suo tennis e vi dico in cosa è migliorato di più”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le reazioni ai risultati strabilianti disono diverse. Dopo l’affermazione nel Masters1000 di Shanghai, il conto dei titoli stagionali per l’altoatesino ha raggiunto quota sette, festeggiando così la vetta della graduatoria mondiale fino a fine 2024. Un dato quest’ultimo che era già certo, raggiungendo la Finale in Cina vinta contro Novak Djokovic. Are quanto fatto dal 23enne pusterese è stato anchealla Domenica Sportiva, in onda ieri su Rai 2 HD. Il campione del Roland Garros e degli Internazionali d’Italia del 1976, nonché tra i grandi protagonisti del successo in Coppa Davis di quello stesso anno, ha commentato la vittoria diin Cina con estrema precisione. “Si sta confermando in quest’annata straordinaria e sta giocando in maniera impensabile.