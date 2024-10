Un paese pieno di storie, il festival a Camerata (Di domenica 13 ottobre 2024) Chiude oggi, dopo tre giorni di iniziative all’insegna dell’incontro nel racconto, il "festival delle storie-un paese pieno di storie" presso piazza Vittorio Veneto a Camerata Picena. L’evento, organizzato dall’associazione Acchiappasogni e dal comune di Camerata Picena, con il patrocinio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di Nati per Leggere Marche e dell’Osservatorio di Genere e con la collaborazione dell’IC “Matteo Ricci” di Polverigi ha visto arrivare in piazza Vittorio veneto bambini, bambine e famiglie per seguire le attività del programma. Ilrestodelcarlino.it - Un paese pieno di storie, il festival a Camerata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Chiude oggi, dopo tre giorni di iniziative all’insegna dell’incontro nel racconto, il "delle-undi" presso piazza Vittorio Veneto aPicena. L’evento, organizzato dall’associazione Acchiappasogni e dal comune diPicena, con il patrocinio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di Nati per Leggere Marche e dell’Osservatorio di Genere e con la collaborazione dell’IC “Matteo Ricci” di Polverigi ha visto arrivare in piazza Vittorio veneto bambini, bambine e famiglie per seguire le attività del programma.

