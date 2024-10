“Un azzurro piace alla Juventus”, De Laurentiis furioso: ha già bloccato la trattativa! (Di domenica 13 ottobre 2024) In casa Napoli sono in corso valutazioni importanti. Il mercato di gennaio sarà cruciale per decidere il futuro di alcuni protagonisti. La stagione del Napoli è partita col botto, ma gran parte del merito è di Antonio Conte. Il tecnico è arrivato in Campania con le idee molto chiare, e soprattuto con un gruppo di uomini “chiave”. Infatti, l’allenatore fin dall’inizio ha scelto le sue pedine inamovibili, e non intende assolutamente cambiare idea. A complicare ulteriormente le cose è stato il mercato che ha chiuso le porte alle cosiddette “riserve”. Tra questi, ci sarebbe anche Giacomo Raspadori. Nonostante lo sforzo economico per acquistarlo dal Sassuolo negli anni passati, il calciatore raramente è riuscito ad essere decisivo. Con Spalletti si erano intravisti cambiamenti importanti, ma l’annata difficile e il successivo arrivo di Conte hanno modificato nuovamente tutto. Spazionapoli.it - “Un azzurro piace alla Juventus”, De Laurentiis furioso: ha già bloccato la trattativa! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In casa Napoli sono in corso valutazioni importanti. Il mercato di gennaio sarà cruciale per decidere il futuro di alcuni protagonisti. La stagione del Napoli è partita col botto, ma gran parte del merito è di Antonio Conte. Il tecnico è arrivato in Campania con le idee molto chiare, e soprattuto con un gruppo di uomini “chiave”. Infatti, l’allenatore fin dall’inizio ha scelto le sue pedine inamovibili, e non intende assolutamente cambiare idea. A complicare ulteriormente le cose è stato il mercato che ha chiuso le porte alle cosiddette “riserve”. Tra questi, ci sarebbe anche Giacomo Raspadori. Nonostante lo sforzo economico per acquistarlo dal Sassuolo negli anni passati, il calciatore raramente è riuscito ad essere decisivo. Con Spalletti si erano intravisti cambiamenti importanti, ma l’annata difficile e il successivo arrivo di Conte hanno modificato nuovamente tutto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giuntoli prepara lo sgambetto al Napoli : tentativo della Juve per un azzurro a gennaio - Il suo contratto è in scadenza nel 2028 ed il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Un risultato inaspettato, sia per come era partita la stagione, sia per come si era conclusa quella passata. Anche in Nazionale sta faticando a trovare spazi, tant’è che nell’ultima contro il Belgio ha calcato il campo per soli 10 minuti. (Spazionapoli.it)

“Impatto devastante con il Napoli” - l’elogio all’azzurro è da brividi : l’analisi spiega tutto! - Di seguito l’analisi del quotidiano. Non solo ha più benzina rispetto agli altri, ma riesce anche ad usarla in modo nettamente migliore ed è riuscito a far cambiare idea ad Antonio Conte”. L’ex Manchester United è sempre piaciuto a Conte, motivo per il quale il DS Manna ha deciso di assecondare le richieste del tecnico. (Spazionapoli.it)

“Decisa la cifra da offrire” - un club di Serie A prepara l’assalto : l’azzurro può lasciare il Napoli! - Tra queste, c’è il Napoli di Antonio Conte che giocherà una sola partita alla settimana, tranne in quei periodi dopo si scenderà in campo per la Coppa Italia. Ovviamente, il tutto va ad incidere anche sulla rosa azzurra. Stamane, come riportato da “TuttoSport” il Torino starebbe pensando proprio all’ex Fiorentina per colmare il vuoto lasciato in attaccato da Duvan Zapata. (Spazionapoli.it)