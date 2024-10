Torino, un arrestato per furto e 4 segnalati alla prefettura: i risultati dei controlli nel fine settimana (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel fine settimana a Torino sono aumentati i controlli dei carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la micro criminalità in aree ‘sensibili’. Il risultato è di un arrestato per furto e quattro segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sanzionato Torinotoday.it - Torino, un arrestato per furto e 4 segnalati alla prefettura: i risultati dei controlli nel fine settimana Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nelsono aumentati idei carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la micro criminalità in aree ‘sensibili’. Il risultato è di unpere quattroquali assuntori di sostanze stupefacenti. Sanzionato

